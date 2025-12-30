Caen ventas de Pemex al 50%; empresa retrocede 24 años de avance

Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrentó un desplome del 50% en sus ingresos por ventas al extranjero durante noviembre. Este resultado coloca las finanzas de la paraestatal en una situación similar a la registrada en el año 2000.

La captación de divisas por crudo apenas alcanzó los 925.4 millones de dólares en el último reporte mensual. Esta caída representa un golpe directo a la balanza comercial y a la estabilidad de las finanzas públicas.

El volumen de exportación disminuyó más del 25% frente al mismo periodo del año pasado. Además, el precio de la mezcla mexicana sufrió un castigo que redujo su valor a 61.5 dólares por unidad.

¿Por qué bajó tanto la entrada de dinero a Pemex?

El gobierno federal aplica una política que busca el procesamiento del petróleo en casa en lugar de su venta fuera del país. Esta decisión estratégica disminuye la oferta de hidrocarburos para el mercado internacional de forma deliberada.

La producción total de la compañía cerró en 1.633 millones de barriles diarios hacia el final de noviembre. Este número quedó por debajo de la meta de 1.714 millones que la administración proyectó para este ciclo.

¿Qué riesgos existen para la economía del país?

La reducción en las ventas externas limita la llegada de dólares necesarios para cubrir deudas e insumos importados. México ahora requiere un mayor apoyo de las remesas y la manufactura para sostener su equilibrio financiero externo.

El mercado cambiario mantiene cierta calma con un tipo de cambio cercano a las 18 unidades por dólar. Sin embargo, la debilidad en los ingresos petroleros genera dudas sobre la sostenibilidad fiscal a mediano plazo.

