Aumenta las ventas en el tianguis Valle del Mezquite por Navidad

Los comerciantes del tianguis de Valle del Mezquite, en La Paz, han notado un incremento en sus ventas durante el mes de diciembre. Para muchos de ellos, la temporada navideña representa un mayor flujo de clientes y un aumento en sus ingresos.

Si bien la derrama económica no es pareja en todo el tianguis, son varios vendedores los que esperan con ansias Navidad, pues las familias de los alrededores se acercan a buscar regalos y ropa para estrenar en estas fechas.

Alejandra es una de las comerciantes que agradecen las fiestas decembrinas. Ella tiene cuatro años con un puesto que coloca todos los fines de semana.

Elvia, por su parte, tiene tres años vendiendo ropa y comida en Valle del Mezquite. Además de este, visita otros en la ciudad. A ella, las buenas ventas de diciembre le sirven para prepararse para los bajos ingresos de enero.

Antonia es una mujer pensionada que encontró en el tianguis una fuente extra de ingresos. Ella vende ropa nueva y de segunda mano, con precios que van desde los 30 hasta los 300 pesos.

La señora Juana es una de las clientas frecuentes del tianguis. Ella es una persona de la tercera edad y usa una silla de ruedas. Este sitio le permite hacer sus compras a precios accesibles sin tener que trasladarse lejos de su domicilio.

“Yo estoy discapacitada y yo no puedo ir al centro y me queda cerquita y vengo para acá y sí me compro cositas que me sirven, y sí se me hace bien. Traen ropa buena de saldo”, compartió.