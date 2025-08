Diputado Venustiano Pérez se deslinda de los comentarios misóginos de Sergio Polanco

El diputado local de Morena, Venustiano Pérez Sánchez, se deslindó de los comentarios misóginos que hizo su compañero de bancada, Sergio Polanco. La declaración ocurrió durante una rueda de prensa en un evento dedicado a mujeres víctimas de violencia.

La reacción de Venustiano Pérez ante los comentarios de Sergio Polanco generó atención pública, especialmente porque en el video se le ve riendo junto a otros asistentes.

Pérez explicó que no respaldó las palabras de su compañero. Aseguró que lo confrontó de inmediato durante la misma transmisión en vivo.

El legislador consideró que la disculpa pública de Polanco no fue suficiente. Señaló que no se puede justificar ese tipo de comentarios como una broma, sobre todo en un evento que buscaba visibilizar la violencia contra las mujeres.

Pérez adelantó que el grupo parlamentario de Morena tratará el tema de forma interna. Dijo que ya habló con el coordinador de la bancada, Eduardo “Yayo” Van Wormer, y que el partido emitirá una postura oficial. También comentó que no todos los legisladores deben cargar con los errores de otros.

“Yo me sumo a esa ola de indignación, y no porque quiera evadir la responsabilidad como político. Porque al estar en el Congreso, obviamente la ciudadanía opina de toda la clase política y de los legisladores, pero no todos somos iguales. Yo respondo, siempre lo he hecho por mi actuar y lo voy a seguir haciendo”, sostuvo.