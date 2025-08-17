Hoy es la pelea de Alana vs Gala Montes: hora y dónde verla gratis EN VIVO

La pelea entre Alana Flores y Gala Montes está a unas horas de comenzar. Se trata de una de las más esperadas del evento Supernova Strikers Amigo 2025, que se celebrará hoy domingo 17 de agosto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El espectáculo, avalado por el Consejo Mundial de Boxeo (WBC), mezcla deporte, música y entretenimiento digital, con una propuesta que reúne a influencers, artistas y comediantes en una velada única.

¿A qué hora es la pelea de Alana y Gala Montes?

De acuerdo con el programa oficial, la pelea de Alana y Gala se celebrará a las 22:30 horas del centro de México. Si vives en otro país, a esta hora puedes ver el Supernova Strikers Amigo 2025:

España: 02:00 horas (madrugada del 18 de agosto)

EE.UU. (ET – Nueva York): 20:00 horas

Argentina y Uruguay: 21:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 19:00 horas

Chile y Venezuela: 20:00 horas



¿Dónde ver la pelea de Alana y Gala Montes?

Si te preguntas dónde ver la pelea de Alana vs Gala, la transmisión será gratis por DAZN y en las plataformas digitales oficiales de Supernova Boxing.

Esto significa que no necesitarás contratar televisión de paga, ya que podrás seguirla en línea y en vivo, tanto en la app de DAZN como en las redes sociales de @supernovaboxing.

Cartelera completa de Supernova Strikers

El Supernova Boxing no solo presentará la pelea Gala vs Alana, también incluye otros duelos entre celebridades e influencers:

Alana Flores vs Gala Montes

Franco Escamilla vs Escorpión Dorado (Álex Montiel)

Westcol vs Mario Bautista

Mercedes Roa vs Milica

Luis Pride vs Shelao



Además, la velada contará con actuaciones musicales y un montaje que busca convertir el evento en el espectáculo pugilístico más grande de Latinoamérica.

Supernova: la fusión entre boxeo y entretenimiento

Conocido también como Supernova Orígenes, este formato ha sido diseñado para conectar con audiencias jóvenes y seguidores de plataformas digitales. La mezcla de boxeo amateur, cultura pop y conciertos en vivo lo ha posicionado como un fenómeno viral.

La pelea Alana vs Gala Montes promete ser el momento más intenso de la noche en Supernova Strikers Amigo 2025. La cita es este domingo 17 de agosto a las 22:30 horas en México, con transmisión gratis por DAZN y en las plataformas de Supernova Boxing. Una velada que combina boxeo, música y entretenimiento y que ya genera la gran pregunta entre los fans: ¿quién ganará, Alana o Gala?

