Paradisiácos sitios de Baja California Sur para ver ballenas… ¡Aparte de Los Cabos!

Cada invierno, diversos sitios de México se convierten en hogar de las ballenas que migran desde Canadá y Estados Unidos, convirtiendo a los estados de nuestro país en destinos predilectos de los turistas nacionales e internacionales, ya que, desde diversos puntos del mundo arriban miles de viajeros para ser testigos de la magia y grandeza de estos mamíferos acuáticos.

Uno de los estados más famosos por los avistamientos de ballenas grises es Baja California Sur, esto debido a lo amplio de su territorio, a lo cálido de su clima y a sus aguas cristalinas, lo que te permite tener una mejor vista de las ballenas y sus crías, además de conseguir hermosas fotos y videos.

Aunque el municipio de Los Cabos es uno de los más famosos por el avistamiento de ballenas, hay otros puntos de Baja California Sur que ofrecen una experiencia marina más completa y por si fuera poco también hay paradisíacas playas (casi vírgenes) para disfrutar de unas vacaciones en total tranquilidad con la familia.

Es importante que antes de viajar al Océano Pacífico Mexicano para ver ballenas tomes en cuenta que solo lograrás verlas en invierno, aunque varían los meses por cada municipio y zonas de avistamiento.

Por ejemplo, en Baja California Sur podrás disfrutar los paseos sin problema alguno durante los siguientes meses y en las siguientes playas:

Los puntos permitidos para ver ballenas en Los Cabos son Cabo San Lucas, Cabo Pulmo, Los Frailes y San José del Cabo, esto de diciembre y hasta abril, uno de los periodos más amplios.

Mulegé es otro de los municipios donde también puedes ver ballenas durante cinco meses (diciembre a abril) y aunque Los Cabos ha logrado cobrar más fama, en este municipio está el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno, el lugar más importante en el mundo para proteger a la población de ballena gris. El refugio comprende la Laguna Ojo de Liebre, con una extensión de 227, 994 hectáreas, y la Laguna San Ignacio, con una extensión de 142, 956 hectáreas. Además de la población de la ballena gris, el Santuario de Ballenas de El Vizcaíno protege a otras especies y en peligro de extinción, como tortugas marinas, lobos marinos y focas, lo que hace la experiencia ¡única!

El único punto permitido para ver ballenas en La Paz, capital de Baja California Sur , es en Puerto Chale y el periodo permitido es de enero a abril.

En el municipio de Comondú también puedes ver ballenas de enero a abril y en este caso deberás movilizarte a Bahía Magdalena, Bahía Santa María o a la Bahía Almejas.

En el municipio de Loreto el lugar indicado para ver a estos enormes mamíferos es el Parque Nacional Bahía de Loreto y el periodo permitido es de enero a abril.

Respeta las reglas para ver ballenas en Baja California Sur

Es importante que sepas que para disfrutar del avistamiento de ballenas debes de respetar una serie de reglas marcadas en la norma NOM-131-SEMARNAT-2010, la cual estipula que está prohibido acosar, alimentar o interferir con las ballenas, los prestadores del servicio deben mantener motores en neutral al acercarse, no deben interponerse entre madre y cría, y siempre deben de demostrar a los turistas que están certificados. El respetar estas reglas ayudará a que tu viaje sea más seguro y que además no se estresen a las ballenas y a sus ballenatos.

