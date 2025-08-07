La Casa de los Famosos: dónde y cómo verla en vivo desde México

La Casa de los Famosos se consolida como uno de los realities más vistos en América Latina. Su popularidad ha crecido exponencialmente gracias a su transmisión en vivo, donde el público puede seguir minuto a minuto lo que ocurre dentro de la casa.

En México, los seguidores del programa tienen varias opciones para sintonizarlo en tiempo real, tanto en televisión abierta como en plataformas digitales.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos en vivo desde México?

Actualmente, La Casa de los Famosos se puede ver en vivo en México a través de las siguientes plataformas:

1. Televisión abierta

Canal 5 (Televisa) transmite los episodios principales en horario estelar, de lunes a viernes.

La señal en vivo varía dependiendo de la región, pero normalmente inicia entre las 8:00 p.m. y 10:00 p.m., hora del centro de México.

2. Streaming gratuito

Puedes ver la transmisión 24/7 en ViX , la plataforma oficial de TelevisaUnivision .

Solo necesitas crear una cuenta gratuita en https://vix.com para acceder a las cámaras en vivo desde distintos ángulos.

¿En qué horario se transmite La Casa de los Famosos?

Episodios en TV: lunes a viernes a partir de las 9:00 p.m.

Transmisión en vivo 24/7: disponible todo el día en ViX, incluyendo los fines de semana.

Programas especiales y galas: se transmiten en fechas específicas, con avisos previos en redes sociales oficiales del programa.

¿Se puede ver en el celular?

Sí. Tanto desde la app ViX (disponible para iOS y Android) como desde navegadores móviles, puedes ver el reality en vivo, elegir la cámara que deseas seguir y activar notificaciones para momentos importantes del programa.

