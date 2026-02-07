¿Dónde ver la gran final de Serie del Caribe de beisbol?

La gran final de la Serie del Caribe 2026 se jugará este sábado 7 de febrero con un sabor totalmente mexicano, enfrentando a los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano. Este enfrentamiento histórico entre México Verde y México Rojo iniciará a las 19:00 horas (CDMX) y marca un hito en el beisbol invernal, ya que es la primera ocasión en que el torneo cierra con dos equipos de la misma nacionalidad peleando por el máximo trofeo.

La gran final de la Serie del Caribe 2026 se jugará este sábado 7 de febrero con un sabor totalmente mexicano, enfrentando a los Tomateros de Culiacán y los Charros de Jalisco en el Estadio Panamericano. Este enfrentamiento histórico entre México Verde y México Rojo iniciará a las 19:00 horas (CDMX; 20:00. tiempo del pacífico)y marca un hito en el beisbol invernal, ya que es la primera ocasión en que el torneo cierra con dos equipos de la misma nacionalidad peleando por el máximo trofeo.

El conjunto de México Verde logró su clasificación tras una sólida actuación ante República Dominicana, donde el pitcheo efectivo fue la clave para avanzar. Por su parte, los representantes de México Rojo llegan con el impulso de su gente en Zapopan, habiendo demostrado una gran capacidad de reacción en las entradas finales de su último compromiso. Ambos representativos de la LMP garantizan que México sumará una estrella más a su historial en la Serie del Caribe.

Para responder a la duda de la afición sobre ¿Dónde se puede ver la final de la Serie del Caribe?, se ha confirmado que la señal llegará a todo el país a través de las pantallas de TVC Deportes y ESPN. Asimismo, los seguidores del “Rey de los Deportes” podrán seguir las acciones de México Rojo y México Verde vía streaming por Disney+ y en el canal de YouTube de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, garantizando cobertura total.

