Veracruz: Maestra jubilada fue torturada y asesinada tras secuestro

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que Irma ‘N’ maestra jubilada y taxista, fue torturada antes de ser asesinada en el municipio de Álamo Temapache, Veracruz, descartando así la versión inicial de la gobernadora Rocío Nahle, quien había señalado que la causa de muerte fue un infarto.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, de 62 años, fue secuestrada el pasado 18 de julio y localizada sin vida seis días después, el 24 de julio, en un rancho de la región. La autopsia reveló que sufrió violencia física severa durante su cautiverio.

El caso generó una ola de indignación nacional, luego de que en redes sociales se difundiera un video de 23 segundos en el que Irma ‘N’ aparece arrodillada, rodeada de hombres armados, y obligada a advertir a otros taxistas que pagaran cuotas de extorsión al Grupo Sombra, conocido como “La Mafia Veracruzana”.

En la grabación, la víctima alertaba que, de no cumplir con dichas cuotas, los conductores correrían la misma suerte que ella. Estas imágenes fueron determinantes para que colectivos y ciudadanos exigieran justicia en Veracruz.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que cuatro personas fueron detenidas por su probable responsabilidad en el secuestro agravado: Octavio ‘N’, Jeana Paola ‘N’, Víctor Manuel ‘N’ y José Eduardo ‘N’. Las autoridades indicaron que permanecen bajo proceso judicial.

La fiscal Verónica Hernández Giadáns detalló que las investigaciones continúan abiertas, ya que no se descarta la participación de más personas en el crimen.