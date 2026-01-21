Verástegui desata polémica al llamar a Trump como “el mejor presidente que ha tenido México”

La figura pública de Eduardo Verástegui volvió al centro del debate político tras expresar abiertamente su respaldo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien calificó como “el mejor presidente que ha tenido México”, una afirmación que generó reacciones inmediatas por su carga simbólica y por el contexto político en el que fue emitida.

El posicionamiento del actor y político de derecha se difundió a través de su cuenta oficial en la red social X, donde publicó una serie de mensajes en apoyo al mandatario estadounidense. Algunos de estos textos fueron redactados en inglés y replicaron el mismo mensaje, subrayando su convicción sobre el papel que Trump ha jugado en la relación bilateral y, en su visión, en los intereses de México.

La declaración no ocurrió de manera aislada, sino en medio de una discusión creciente impulsada por sectores conservadores que han planteado la posibilidad de que Estados Unidos intervenga de forma más directa en el combate al crimen organizado en territorio mexicano. Este contexto ha intensificado la sensibilidad política alrededor de cualquier gesto de apoyo a figuras extranjeras en asuntos de seguridad nacional.

Verástegui ha sido una voz constante dentro de la derecha mexicana y ha construido su discurso público a partir de una agenda conservadora, nacionalista y alineada con movimientos similares en Estados Unidos. Su respaldo a Trump refuerza esa narrativa y lo coloca nuevamente en una posición confrontacional frente a amplios sectores de la opinión pública mexicana.

El mensaje que más controversia provocó fue directo y sin matices: “El presidente Donald Trump es el mejor presidente que ha tenido México”, frase que el propio Verástegui replicó en español e inglés. La contundencia de la expresión abrió el debate sobre los límites del discurso político y el simbolismo de atribuir liderazgo externo sobre los asuntos nacionales.

Este tipo de pronunciamientos también reaviva la discusión sobre la soberanía y la relación histórica entre México y Estados Unidos, marcada por tensiones, cooperación estratégica y profundas asimetrías. En ese marco, las palabras del actor-político fueron interpretadas tanto como una provocación política como una estrategia de posicionamiento ideológico.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar, con críticas que señalaron el carácter polémico de la declaración y cuestionamientos sobre el papel de actores políticos mexicanos que respaldan agendas extranjeras. Al mismo tiempo, simpatizantes del discurso conservador celebraron el mensaje como una postura frontal contra el crimen y el establishment político tradicional.

La postura de Verástegui confirma su intención de mantenerse como un referente visible de la derecha más ideologizada en México, incluso a costa de generar controversia. Sus mensajes, lejos de pasar desapercibidos, vuelven a colocar el debate sobre la influencia política de Estados Unidos y el discurso soberanista en el centro de la conversación pública.

