Verónica Castro vuelve a ser hospitalizada por secuelas permanentes de un accidente televisivo

Verónica Castro está hospitalizada debido a un malestar físico que arrastra desde el accidente ocasionado durante la final en vivo de Big Brother VIP. Desde la tarde del miércoles 14 de enero, la conductora y actriz ha permanecido bajo cuidados médicos en un centro hospitalario de Ciudad de México.

Según el reporte de Pati Chapoy en el programa Ventaneando, la actriz aceptó internarse por recomendación médica para recibir terapias físicas que no pueden aplicarse de forma ambulatoria, con el objetivo de aliviar dolores que han persistido por más de dós décadas. La hospitalización se proyecta por uno o dos días, sin que exista riesgo de una intervención quirúrgica de urgencia.

A lo largo de estos años, Verónica Castro ha enfrentado diversas intervenciones quirúrgicas, incluyendo la colocación de prótesis de titanio en la columna en 2007, así como tratamientos continuos para mejorar su movilidad. Sin embargo, los dolores crónicos han sido obstáculo constante, influyendo incluso en su decisión de limitar su participación en proyectos laborales de larga duración.

El accidente en Big Brother VIP que marcó la salud de Verónica Castro

En 2004, durante la final de la cuarta temporada de Big Brother VIP, transmitida por Televisa, Verónica Castro realizó una entrada montada en un elefante como parte de un número diseñado por la producción del programa. Sin embargo, el uso de pirotecnia, música a alto volumen y el ruido del público provocaron que el animal se alterara y se descontrolara en pleno foro.

Mientras la conductora pedía calma al público para intentar tranquilizar al elefante, el animal realizó movimientos bruscos que terminaron por lanzarla al suelo. La caída le provocó fracturas en las vértebras cervicales, una fisura en la columna vertebral, lesiones en la médula espinal y graves daños en el brazo izquierdo, secuelas que la actriz ha señalado en diversas entrevistas como el origen de los dolores crónicos que padece hasta hoy.

Televisoras y seguridad: las secuelas que dejan los espectáculos de alto riesgo

La hospitalización de Verónica Castro ha abierto una conversación sobre la atención de secuelas de salud a largo plazo en el sector artístico, donde figuras icónicas enfrentan enfermedades o lesiones relacionadas con su carrera. La cobertura mediática refleja empatía pública y también cuestiona la falta de sistemas de apoyo específicos para artistas que, como Verónica, han dedicado años al entretenimiento nacional. Asimismo, especialistas en salud han señalado que los tratamientos para el dolor crónico requieren abordajes multidisciplinarios que combinen fisioterapia, manejo farmacológico e intervenciones personalizadas, más allá de estancias hospitalarias temporales.

