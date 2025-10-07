Verónica Castro es captada usando oxígeno y silla de ruedas; estalla al oír de Yolanda Andrade
Tras ser captada utilizando asistencia de oxígeno portátil y una silla de ruedas, Verónica Castro generó una fuerte preocupación por su estado de salud a principios de octubre. La presencia pública de la actriz con estos implementos causó inquietud entre seguidores y medios de comunicación. El suceso ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde tuvo un tenso encuentro con la prensa.
¿Por qué Verónica usa oxígeno y silla de ruedas?
La reconocida actriz fue vista en la terminal aérea, acompañada por personal de asistencia y usando una cánula nasal para recibir el oxígeno. Al ser consultada sobre su condición, la intérprete aseguró a los reporteros que negó padecer una enfermedad grave.
Castro explicó que el recurso de oxígeno solo facilita su movilidad. Declaró que “Estoy bien, es por comodidad para caminar”. Añadió que el uso de la silla de ruedas no obedecía a un impedimento físico, sino a la necesidad de trasladarse con rapidez por las instalaciones abarrotadas del aeropuerto.
¿Cómo reacciono la actriz ante preguntas sobre Yolanda Andrade y “brujería”?
La preocupación por la salud de Verónica Castro fue eclipsada por su fuerte reacción cuando se le preguntó por Yolanda Andrade. La controversia se intensificó cuando una reportera del canal Productora 69 abordó el tema de supuestos actos de brujería atribuidos a Castro en perjuicio de Andrade.
Verónica Castro estalló e increpó a la reportera por la insistencia. La actriz rechazó cualquier vinculación con esos supuestos actos, calificando de inapropiada la pregunta sobre ese tema negativo.
La intérprete ratificó no tener ninguna relación con los desafíos de salud que ha enfrentado Yolanda Andrade en los últimos años. El distanciamiento entre ambas figuras, marcado por la negación de Castro sobre un supuesto romance o boda secreta en Holanda, sigue siendo un tema recurrente para la prensa de espectáculos. Ante la controversia, Castro fue enfática: “No tengo nada que explicarles”
