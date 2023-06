¿Gentrificación en la CDMX? Circula una versión en inglés del famoso audio del “fierro viejo”

Un insólito video ha desatado una tormenta de opiniones en redes sociales. Resulta que circula por ahí un clip en el que se puede ver a una camioneta transitando por alguna zona de la colonia Roma, Condesa o Dr. Vertiz, en la Ciudad de México, reproduciendo el famosísimo audio del “fierro viejo”, pero muy diferente al que conocemos.

“We’re buying mattresses, drums, refrigerators, stoves, washing machines, microwaves or some old iron that you are selling”, se escucha en el video.