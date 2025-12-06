Verstappen firma la pole en Abu Dhabi, pero el título depende del británico

La batalla final por el Campeonato de Pilotos 2025 llega a Yas Marina con una tensión que se respira incluso antes de que los semáforos se apaguen. El Gran Premio de Abu Dhabi arranca con Max Verstappen en la pole position, un golpe de autoridad que, sin embargo, no cambia el eje real de la historia: Lando Norris tiene el título en sus manos y depende solo de sí mismo para romper, por fin, el dominio del neerlandés.

El cierre de la clasificación dejó una escena casi quirúrgica entre Red Bull y McLaren, dos equipos que apostaron todo a una última jugada con neumáticos suaves nuevos. Ese movimiento estratégico, cocinado en los boxes más que en la pista, permitió a Verstappen arañar dos décimas que le aseguraron la posición de honor. Pero ni la vuelta perfecta ni el dramatismo del duelo eclipsan el cálculo frío: Norris saldrá segundo y con el margen suficiente para manejar el destino del campeonato.

Leer más: Argentina reactiva su poder aéreo con F-16 y Milei busca reposicionarse en el escenario internacional

La lucha intramuros de McLaren también tuvo un capítulo crucial. Oscar Piastri, sólido durante buena parte de la temporada y con aspiraciones legítimas al título, terminó cediendo ante Norris en el giro decisivo de la Q3. El australiano largará tercero, viendo cómo la ventana para coronarse se le reduce a un escenario remoto que exige una victoria impecable y una debacle de su propio compañero.

Las matemáticas del campeonato colocan a Lando Norris con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y Piastri con 392. Con esa tabla, el británico solo necesita subir al podio para asegurar su primera corona. Verstappen, obligado a ganar, depende también de que Norris quede fuera del Top 3; Piastri, en cambio, requiere una carambola improbable que pasa por la victoria y por un Lando hundido en la sexta posición o peor.

Leer más: Sheinbaum busca consolidarse entre tensiones internas y un escenario internacional desafiante

El telón de fondo para esta definición es uno de los duelos más cerrados en años, un pulso generacional en el que McLaren ha logrado sostenerle la mirada a un Verstappen que venía encadenando campeonatos como si fueran trámite. Yas Marina, tantas veces escenario de desenlaces polémicos, vuelve a colocarse como árbitro involuntario de una disputa que mezcla velocidad, estrategia y nervios al límite.

Mientras la atención se concentra en la pelea por el título, otra historia se escribe con sabor amargo para Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo volvió a quedar eliminado en Q1 por tercera carrera consecutiva, esta vez cayendo hasta la 16ª posición en una temporada debut con Ferrari que difícilmente querrá recordar. El británico, que pidió disculpas a su equipo tras otra vuelta insuficiente, llega a la última fecha intentando sostener el sexto lugar del Mundial.

Leer más: Netflix ejecuta la compra más grande en la historia del streaming: absorbe Warner Bros Discovery

La presión no es menor: detrás aparece Kimi Antonelli, el joven que heredó su asiento en Mercedes y que ahora amenaza con arrebatarle un puesto más en la clasificación general. Con solo dos puntos de diferencia —152 para Hamilton, 150 para Antonelli—, la despedida del año podría añadir un capítulo incómodo a la transición más mediática de la parrilla.

El domingo no solo definirá un campeón; también marcará el fin de una temporada en la que McLaren resucitó, Red Bull dejó grietas y Ferrari confirmó que sigue lejos de su promesa histórica. Yas Marina se prepara para ser, de nuevo, la pista donde las certezas se derrumban y los nervios coronan o destruyen carreras.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO