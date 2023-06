¡Uno más!: Verstappen conquista el GP de España; Checo termina 4º

El neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, sigue imparable en el campeonato 2023 de Fórmula 1 y este domingo se impuso de principio a fin en el Gran Premio de España, prácticamente sin oposición en las 66 vueltas sobre el Circuito de Barcelona-Cataluña.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, su compañero de escudería, largó desde el puesto 11, hizo dos paradas porque comenzó con gomas medias, luego cambió a duras y cerca del final le colocaron las blandas, lo que le permitió hacer una buena carrera, recuperar muy buenos puestos y haberse quedado muy cerca del podio, en el cuarto puesto, por detrás de su coequipero Verstappen y los Mercedes Lewis Hamilton y George Russell.

La misión del tapatío era escalar y sumar, corregir los errores que tuvo no sólo la semana pasada en el Gran Premio de Mónaco, sino lo que vivió el sábado en la Qualy en Barcelona. Cierto es que en la recta final tomó buen ritmo, pero haber iniciado en medio de la parrilla le costó no haber podido meterse más y estar festejando ahora otro podio en su carrera.

LAP 9/66

Perez eases past Zhou into Turn 1 and is up to P8

Checo is on the charge! #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/bQnsI7gJCu

— Formula 1 (@F1) June 4, 2023