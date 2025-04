Verstappen hace historia en Suzuka: pole position con récord absoluto

El Gran Premio de Japón 2025 promete emociones al por mayor, y la sesión de clasificación (Qualy) en Suzuka dejó claro que la lucha por la pole position no fue para corazones débiles. Max Verstappen, tetracampeón del mundo, se quedó con la pole al marcar el mejor tiempo de toda la historia del circuito: 1:26.983.

Este logro representa su cuadragésima primera pole en la Fórmula 1 y una muestra de que el neerlandés sigue siendo el rival a vencer en la categoría reina. La Q3 fue un espectáculo vibrante y competitivo desde el principio hasta el final.

Los tiempos fluctuaban constantemente en los últimos segundos, con los pilotos de McLaren, Mercedes y Ferrari intercambiando posiciones casi a cada vuelta lanzada. Sin embargo, fue en el giro final donde Verstappen demostró por qué es el hombre más rápido en la actualidad. Con un tiempo perfecto y una vuelta impecable, logró hacerse de la posición de honor en la parrilla de salida.

Lando Norris (McLaren) estuvo a punto de arrebatarle la pole a Verstappen, quedando apenas a 0.012 segundos del tiempo del neerlandés. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, terminó en la tercera posición, a solo 0.044 segundos del líder. Ambos pilotos de McLaren mostraron un ritmo impresionante, demostrando que el equipo está en una forma envidiable esta temporada.

Charles Leclerc (Ferrari) aseguró el cuarto puesto, mientras que los dos Mercedes completaron la tercera fila con George Russell y el joven Andrea Kimi Antonelli. El piloto de la escudería secundaria de Red Bull, Isack Hadjar, sorprendió al meterse en la séptima posición, mostrando que, aunque el equipo principal tenga problemas con su segundo monoplaza, la filial sigue siendo competitiva.

Lewis Hamilton, octavo con su Ferrari, no logró encontrar el ritmo necesario para luchar por la pole, mientras que Alexander Albon (Williams) ocupó la novena posición, consolidando un buen fin de semana para su escudería. El joven Oliver Bearman (Haas) cerró el top 10, demostrando que el novato también puede estar en la lucha.

La Qualy estuvo marcada por momentos intensos en todas sus fases. Desde el regreso de Liam Lawson a RB después de su desafortunado paso por Red Bull, hasta la inesperada clasificación de Jack Doohan tras su accidente en la FP2.

Sin embargo, el punto más crítico se dio en la Q2, cuando una bandera roja interrumpió la sesión por un incendio en el pasto. Este fue el sexto incidente de este tipo en el fin de semana, lo que obligó a suspender momentáneamente la actividad en pista.

En cuanto a la escudería Red Bull, el debut de Yuki Tsunoda como piloto oficial no fue el esperado. El japonés quedó eliminado en la Q2, saliendo desde la posición 15 en su casa. Esto refleja que el problema en el segundo monoplaza de la escudería no está relacionado exclusivamente con el piloto, sino que el RB21 tiene inconvenientes técnicos que no se han resuelto.

Por otro lado, la actuación de Max Verstappen fue sublime, demostrando que el tetracampeón no está dispuesto a ceder terreno en su lucha por el campeonato. Con esta pole histórica, largará desde el primer cajón en el Gran Premio de Japón, que se disputará este sábado 5 de abril a las 11 de la noche, tiempo del centro de México (domingo 6 de abril en Japón).

Suzuka ha vuelto a demostrar por qué es un circuito legendario en el calendario de la Fórmula 1, y con los resultados de la clasificación, el espectáculo está garantizado. Será una batalla intensa entre Verstappen y los dos McLaren en las primeras vueltas, mientras el resto de la parrilla intentará seguir el ritmo de los más rápidos. El trazado japonés nos regalará, sin duda, una noche llena de emociones y velocidad.