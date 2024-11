Verstappen consigue la pole en Catar; Checo partirá desde el noveno lugar

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull, arrancará desde la primera posición en el Gran Premio de Catar tras dominar la clasificación este sábado en el circuito de Losail.

Verstappen, quien aseguró su cuarto título mundial consecutivo la semana pasada en Las Vegas, volvió a demostrar su superioridad en la temporada.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR!

Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8

— Formula 1 (@F1) November 30, 2024