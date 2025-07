Verstappen vuelve con fuerza: saldrá primero en Silverstone; McLaren completa la primera fila

Después de quedar fuera en la primera vuelta del Gran Premio de Austria, Max Verstappen se repuso con una sólida actuación en la calificación del Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de Red Bull marcó el mejor tiempo en la Q3 y aseguró la pole position en el circuito de Silverstone, donde mañana domingo se correrá la carrera a las 08:00 horas (tiempo del centro de México).

Detrás de él, McLaren mostró solidez: Oscar Piastri y Lando Norris clasificaron segundo y tercero respectivamente, y acompañarán al campeón en la primera fila, listos para atacarlo desde el arranque. George Russell (Mercedes) partirá cuarto, seguido de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari.

The starting grid for the 2025 British Grand Prix 👀

It’s all set up for a classic race! #F1 #BritishGP pic.twitter.com/G128Bwlb0d

— Formula 1 (@F1) July 5, 2025