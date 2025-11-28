En dos meses estará lista la vialidad que dará acceso al nuevo CRIT Los Cabos

La pavimentación de la vialidad que conectará con el nuevo Centro de Rehabilitación e Inclusión (CRIT) Los Cabos, ubicado en San José del Cabo, avanza de manera satisfactoria, informó Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos.

El edil destacó que se trata de una de las obras más importantes iniciadas en los últimos meses, con una inversión superior a los 60 millones de pesos. El objetivo, subrayó, es garantizar una infraestructura de calidad, segura y confiable para los ciudadanos que transiten por esta vía.

“La pavimentación va muy bien, va a su ritmo. Es una pavimentación bastante extensa; si no mal recuerdo son más de 60 millones de pesos la inversión, una de las más grandes que se inició hace unos meses. La obra va bastante bien, lo que nosotros queremos es hacer obras de calidad; una obra que le dé confianza a la gente para poder transitar por ella”, señaló Agúndez Gómez.

El alcalde precisó que, a pesar de los retos iniciales, los trabajos avanzan según lo planeado y se prevé que la vialidad esté completamente terminada en aproximadamente dos meses.

Esta nueva infraestructura beneficiará principalmente a alrededor de 500 niños y jóvenes que diariamente se desplazan al CRIT Los Cabos para recibir sus terapias de rehabilitación, programadas a partir del mes de enero, mejorando así la conectividad y la accesibilidad en la zona.