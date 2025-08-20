¡BOMBA! Vicente Fernández Jr. y ‘La Kim Kardashian Mexicana’ esperan su primer hijo

La dinastía Fernández se prepara para una inesperada y emotiva adición. Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González, reconocida como “La Kim Kardashian Mexicana”, esperan con inmensa alegría la llegada de su primer hijo o hija en común.

Este anuncio, que ha tomado por sorpresa al mundo del espectáculo, confirma que la pareja, unida en matrimonio en noviembre de 2023, recibirá a su heredero en febrero de 2026.

Los enamorados compartieron la emocionante noticia a través de sus redes sociales, describiéndola como un “hermoso milagro” que fortalece su amor y llena sus corazones de esperanza.

Además, revelaron que el embarazo ya superó el primer trimestre y, para compartir su felicidad, publicaron imágenes inéditas del ultrasonido y el conmovedor latido del corazón de su futuro bebé.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr.?

Este nuevo integrante será el quinto hijo para Vicente Fernández Jr., quien ya es padre de cuatro hijos fruto de su matrimonio anterior con Sissi Penichet. Sus hijos son Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda.

Vicente Fernández , el primogénito, optó por una vida alejada del medio artístico nacional. Se sabe que es empresario junto a su hermano Ramón

Ramón Fernández tiene un negocio con su hermano mayor en Guadalajara llamado Café Brosco. Además, Ramón también comercializa ropa como playeras y sudaderas.

Sissi Fernández , hija de Vicente Fernández Jr., contrajo matrimonio hace dos años con Marcelo Garza Ayala en Jalisco y es madre de una niña llamada Carlota.

Fernanda Fernández , la hija más joven del cantante, se dedica al diseño de modas. Ella también está casada y tiene dos hijos, Antonella y Emilio, quienes fueron los primeros bisnietos del legendario Vicente Fernández

Por su parte, Mariana González, ya es madre de dos hijos. Ambos son fruto de una relación anterior.

¿Quién es Mariana González?

Mariana González, ampliamente identificada como “La Kim Kardashian Mexicana”, ha cultivado una presencia significativa en el ámbito digital.

Su notoriedad creció notablemente desde el inicio de su relación con Vicente Fernández Jr., especialmente por la diferencia de edades entre ambos, un aspecto que generó mucha conversación.

González dedica gran parte de su tiempo a sus plataformas sociales, donde ha establecido un estilo personal distintivo. Su popularidad se refleja en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

Allí, comparte su día a día y exhibe un estilo de vida que cautiva a su audiencia. Además de su actividad en redes, Mariana posee diversos negocios, cuyo impulso se vincula directamente a su visibilidad tras el inicio de su noviazgo con el miembro de la dinastía Fernández.