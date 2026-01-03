Vicepresidente de Venezuela desde Rusia exige pruebas de vida de Nicolás Maduro

La incertidumbre sobre el destino de Nicolás Maduro se profundizó este sábado luego de que la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconociera públicamente que se desconoce el paradero del presidente y de la primera dama, Cilia Flores, en medio de versiones encontradas tras el anuncio de Estados Unidos sobre su presunta captura.

La declaración ocurrió horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que Maduro fue capturado y sacado de Venezuela tras un ataque nocturno, una afirmación que Caracas no ha confirmado y que ahora choca con la admisión oficial de que el gobierno venezolano no tiene información clara sobre la ubicación de su mandatario.

Desde la televisión estatal, Rodríguez exigió al gobierno de Estados Unidos una “prueba de vida inmediata” de Maduro y de su esposa, elevando el tono diplomático y trasladando la disputa del terreno militar al político y humanitario, en un contexto donde las versiones siguen sin verificación independiente.

La aparición de la vicepresidente se dio únicamente a través de un mensaje de audio difundido por la televisora oficial, una forma inusual para una declaración de esta magnitud, lo que reforzó la percepción de desorganización interna y de un escenario de emergencia dentro del aparato del poder chavista.

A la complejidad del momento se sumó la confirmación de que Delcy Rodríguez se encuentra actualmente en Rusia, según fuentes cercanas a sus movimientos, un dato que introduce un componente geopolítico adicional y plantea interrogantes sobre las gestiones diplomáticas que podrían estarse realizando fuera del país.

En contraste, su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras clave del régimen, permanece en Caracas, aunque no ha realizado apariciones públicas desde que se reportaron los ataques, lo que ha alimentado especulaciones sobre el estado real de la cadena de mando interna.

El reconocimiento de que se desconoce el paradero de Maduro marca un punto crítico para el régimen venezolano, que durante años ha sostenido una imagen de control absoluto del poder, incluso en momentos de crisis política, protestas masivas o sanciones internacionales.

Este nuevo episodio se desarrolla en un entorno regional altamente polarizado, con gobiernos que respaldan la versión de Washington DC, otros que denuncian una agresión militar y organismos internacionales presionados para intervenir, mientras el elemento central —la situación real del presidente venezolano— permanece sin confirmación oficial verificable.

