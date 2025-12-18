Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Identifican a víctimas del accidente aéreo en Toluca; eran familiares de beisbolistas

Confirmaron la identidad de las 10 personas que murieron en el desplome. Reportes las vinculan con el equipo Sultanes de la Liga Única de Béisbol Azcapotzalco
Brenda Ireri Yáñez
18 diciembre, 2025
Victimas accidente aereo

Especial

Las 10 personas que fallecieron en el desplome de una avioneta cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, eran familiares directos de jugadores del equipo Sultanes, de la Liga Única de Béisbol en Azcapotzalco, Ciudad de México.

El accidente ocurrió cuando una avioneta Cessna que había despegado de Acapulco con destino a Toluca perdió altitud y se estrelló en la zona de Reforma de San Mateo Atenco.

Quiénes eran las víctimas

Las autoridades confirmaron que las víctimas pertenecían principalmente a la familia Gómez Hernández y a otra familia joven que viajaba con ellos.

Entre los fallecidos están tres menores de edad de 2, 4 y 9 años, sus abuelos paternos y el escolta de la familia. Además, murieron el piloto y el copiloto de la aeronave.

Investigaciones y peritajes

La Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales iniciaron una investigación formal para determinar las causas del accidente aéreo. La FGR atrajo el caso y coordina con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia Federal de Aviación Civil las indagatorias técnicas.

Las primeras pesquisas incluyen el análisis de registros de vuelo y condiciones de la aeronave antes del impacto.

