Identifican a víctimas del accidente del avión de la Marina en Galveston: quiénes eran y qué se sabe

Una aeronave de la Secretaría de Marina-Armada de México (avión de la Marina) se estrelló este lunes en Galveston, Texas, mientras cumplía una misión de apoyo médico en coordinación con la Fundación Michou y Mau, confirmó la propia dependencia y autoridades internacionales. En el accidente fallecieron cinco víctimas, informaron medios y voceros oficiales.

De acuerdo con la información disponible, a bordo del avión de la Marina viajaban ocho personas: cuatro elementos de la tripulación naval y cuatro civiles, entre ellos un paciente pediátrico que era trasladado para recibir atención especializada en Estados Unidos.

Perfil de las víctimas confirmadas

Entre las víctimas del accidente del avión de la Marina se encuentran:

Federico Efraín Ramírez Cruz, identificado como el menor que viajaba en la aeronave.

Juan Alfonso Adame González, médico que acompañaba al paciente en el vuelo.

Víctor Rafael Pérez Hernández y Juan Iván Zaragoza Flores, elementos de la Armada de México que formaban parte de la tripulación.

Juan Iván Zaragoza Flores – Teniente de la Semar

Guadalupe Flores Barranco, marinero navideño, también fallecido en el siniestro.

Asimismo, las autoridades han señalado que un cuarto integrante de la tripulación naval, Luis Enrique Castillo Terrones, está desaparecido y se presume fallecido debido a las circunstancias del accidente.

Rescate y estado de sobrevivientes

Tras el impacto, equipos de emergencia, incluidos elementos de la Guardia Costera de Estados Unidos, personal de rescate local y autoridades texanas y mexicanas, activaron los protocolos de búsqueda y atención. Hasta el momento, dos personas sobrevivieron al accidente y reciben atención médica, mientras que los esfuerzos de rescate continúan en la zona de Galveston Bay.

El avión de la Marina, identificado como un King Air ANX-1209, perdió contacto con los radares mientras realizaba la maniobra de aproximación al Aeropuerto Internacional Scholes bajo condiciones meteorológicas adversas, incluida una densa niebla en la región, señalaron medios locales.

La Secretaría de Marina expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas y aseguró que colabora con las autoridades estadounidenses para esclarecer las causas del accidente y brindar el apoyo necesario a los afectados.

La tragedia ocurre en un contexto de transporte humanitario en el marco del “Plan Marina”, enfocado en trasladar a personas con necesidades médicas urgentes y que ha sido parte de las labores de la institución en apoyo a instituciones civiles.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur.