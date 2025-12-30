Identifican a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca sufrió un descarrilamiento que dejó 13 víctimas mortales, y decenas de personas hospitalizados, confirmó la Secretaría de Marina, al detallar que el accidente ocurrió la mañana del 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

La dependencia federal informó que los cuerpos de los fallecidos ya fueron recuperados y que 36 personas continúan recibiendo atención médica especializada. Las autoridades precisaron que la investigación sigue en curso y que el análisis de la caja negra será clave para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con reportes actualizados, esta es la lista oficial de las personas que habrían fallecido:

María Antonia Rosales Mendoza – 58 años

Bersain Cruz López – 65 años

María Concepción Barbosa Acevedo – 65 años

Israel Enrique Gallegos Soto – 60 años

Inés Alvarado Rojas – 57 años

Amada Rasgado Lázaro – 70 años

Patricia Medina Pérez – 49 años

Luisa Camila – 15 años

María Luisa Pasaron González – 66 años

Raúl López Cruz – 67 años

Rogelio Alfonso Luna Luna – 63 años

Honoria Medina Pérez – 56 años.

Elena – 6 años

Las autoridades señalaron que el listado completo de fallecidos continúa en proceso de validación oficial, debido a protocolos de identificación y notificación a familiares.

En paralelo, instancias federales difundieron el listado de personas hospitalizadas, quienes resultaron lesionados durante el accidente ferroviario. Entre ellos se encuentran:

Regina N., 3 años

Luis Augusto Kat Canto, 70

Alfonso Lara Pineda, 25

Ilse Abigail Lizárraga Arias, 34

Marlene Natali Reyes Ramírez, 34

Liam N., 5

Ereida López Ordaz, 54

Astrid Ximena N., 9

Alexia Cerqueda Mejía, 20

Johana Osorio Castro, 19

Ian Osvaldo N., 12

Ariadna Hernández Hernández, 33

Víctor Beltrán Ordoñez, 18

Melany Yuretzi N., 17

Ana Guadalupe Fabre Paragón, 48

Karla Ortiz López, 19

Efrén Palacios Pacheco, 61

Rolando Domínguez Ramírez, 61

Libertad Domínguez Rosales, 25

Gabriela Moreno Vázquez, 49

Alexis Iglesias Temich, 29

Flor del Carmen Temich Sinta, 47

María Fernanda N., 13

María del Carmen Chinas Reyes, 55

Raúl Estrada Rodríguez, 54

Jorge Alberto Gómez Hernández, 29

Claudia Cruz Alcántara, 47

Hilda Alcántara Alvarado, 73

Karla Mericia Leyva Castillejos, 53

Sergio Uriel Castillejos Cruz, 20

Aldo Alan Zaragoza Ayala, 29

Agripina de la Cruz López, 70

Hugo Rivera Ríos, 21

Diego Alejandro Castillejos Cruz, 22

La Secretaría de Marina precisó que el descarrilamiento ocurrió a las 9:28 horas entre Nizanda y Chivela, cuando una locomotora salió de las vías y cuatro vagones se desplazaron, uno de ellos cayendo por un talud de más de seis metros.

Las autoridades federales reiteraron que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, mientras la Fiscalía General de la República continúa con la investigación para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

