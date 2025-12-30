Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 29 de Diciembre, 2025
Seguridad

Identifican a víctimas de descarrilamiento del Tren Interoceánico

Tren Interoceánico descarrilado deja 13 fallecidos y 34 lesionados hospitalizados tras accidente ferroviario en Oaxaca
29 diciembre, 2025
Tren Interoceánico, identifican varias víctimas del descarrilamiento

Imagen AFP

El Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca sufrió un descarrilamiento que dejó 13 víctimas mortales,  y decenas de personas hospitalizados, confirmó la Secretaría de Marina, al detallar que el accidente ocurrió la mañana del 28 de diciembre en el estado de Oaxaca.

La dependencia federal informó que los cuerpos de los fallecidos ya fueron recuperados y que 36 personas continúan recibiendo atención médica especializada. Las autoridades precisaron que la investigación sigue en curso y que el análisis de la caja negra será clave para determinar las causas del siniestro.

De acuerdo con reportes actualizados, esta es la lista oficial de las personas que  habrían fallecido:

  • María Antonia Rosales Mendoza – 58 años
  • Bersain Cruz López – 65 años
  • María Concepción Barbosa Acevedo – 65 años
  • Israel Enrique Gallegos Soto – 60 años
  • Inés Alvarado Rojas – 57 años
  • Amada Rasgado Lázaro – 70 años
  • Patricia Medina Pérez – 49 años
  • Luisa Camila – 15 años
  • María Luisa Pasaron González – 66 años
  • Raúl López Cruz – 67 años
  • Rogelio Alfonso Luna Luna – 63 años
  • Honoria Medina Pérez – 56 años.
  • Elena – 6 años

Las autoridades señalaron que el listado completo de fallecidos continúa en proceso de validación oficial, debido a protocolos de identificación y notificación a familiares.

En paralelo, instancias federales difundieron el listado de personas hospitalizadas, quienes resultaron lesionados durante el accidente ferroviario. Entre ellos se encuentran:

  • Regina N., 3 años
  • Luis Augusto Kat Canto, 70
  • Alfonso Lara Pineda, 25
  • Ilse Abigail Lizárraga Arias, 34
  • Marlene Natali Reyes Ramírez, 34
  • Liam N., 5
  • Ereida López Ordaz, 54
  • Astrid Ximena N., 9
  • Alexia Cerqueda Mejía, 20
  • Johana Osorio Castro, 19
  • Ian Osvaldo N., 12
  • Ariadna Hernández Hernández, 33
  • Víctor Beltrán Ordoñez, 18
  • Melany Yuretzi N., 17
  • Ana Guadalupe Fabre Paragón, 48
  • Karla Ortiz López, 19
  • Efrén Palacios Pacheco, 61
  • Rolando Domínguez Ramírez, 61
  • Libertad Domínguez Rosales, 25
  • Gabriela Moreno Vázquez, 49
  • Alexis Iglesias Temich, 29
  • Flor del Carmen Temich Sinta, 47
  • María Fernanda N., 13
  • María del Carmen Chinas Reyes, 55
  • Raúl Estrada Rodríguez, 54
  • Jorge Alberto Gómez Hernández, 29
  • Claudia Cruz Alcántara, 47
  • Hilda Alcántara Alvarado, 73
  • Karla Mericia Leyva Castillejos, 53
  • Sergio Uriel Castillejos Cruz, 20
  • Aldo Alan Zaragoza Ayala, 29
  • Agripina de la Cruz López, 70
  • Hugo Rivera Ríos, 21
  • Diego Alejandro Castillejos Cruz, 22

La Secretaría de Marina precisó que el descarrilamiento ocurrió a las 9:28 horas entre Nizanda y Chivela, cuando una locomotora salió de las vías y cuatro vagones se desplazaron, uno de ellos cayendo por un talud de más de seis metros.

Las autoridades federales reiteraron que la cifra oficial de víctimas mortales se mantiene en 13, mientras la Fiscalía General de la República continúa con la investigación para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

