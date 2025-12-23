Víctimas de Epstein acusan censura extrema en archivos oficiales en poder del Departamento de Justicia

La publicación parcial de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos desató una nueva ola de críticas por parte de víctimas y sobrevivientes, quienes denuncian que la información difundida está severamente censurada y lejos de cumplir con el espíritu de la ley que obliga a transparentar estos expedientes.

Las inconformidades quedaron plasmadas en un comunicado emitido este lunes por más de una docena de sobrevivientes, así como por familiares de la fallecida Virginia Giuffre, en el que advierten que las divulgaciones oficiales contienen “censuras anormales y extremas sin explicación”, además de omisiones que impiden comprender el alcance real de los abusos cometidos.

Uno de los señalamientos centrales apunta a que los archivos publicados dificultan, e incluso imposibilitan, que las propias víctimas localicen información relacionada con sus casos, ya sea por la eliminación excesiva de nombres, la falta de referencias temporales claras o la ausencia de documentos clave.

El malestar se profundizó tras comprobar que la llamada “Biblioteca Epstein”, habilitada por el Departamento de Justicia, resultó poco funcional para los sobrevivientes, quienes reportaron problemas para navegar en el sistema y una incapacidad casi total para encontrar datos nuevos o relevantes sobre sus propias experiencias.

El comunicado también denuncia la falta absoluta de comunicación oficial con las víctimas o sus representantes legales, así como la inexistencia de explicaciones sobre por qué cientos de miles de documentos no fueron publicados dentro del plazo que marca la ley ni bajo qué criterios se decidió ocultar información sensible.

Jess Michaels, sobreviviente de Epstein y principal redactora del posicionamiento, afirmó que el manejo de los archivos representa lo contrario a la transparencia prometida, al señalar que nunca hubo un acercamiento institucional para consultar o informar a quienes fueron directamente afectados por los delitos.

Desde la perspectiva de las víctimas, el argumento de la protección de identidades no justifica el nivel de censura aplicado, ya que, salvo contadas excepciones como la inclusión de la denuncia presentada en 1996 por Maria Farmer, los archivos no han aportado información nueva ni esclarecedora.

El Departamento de Justicia, por su parte, sostiene que el proceso de revisión sigue en marcha y que cientos de miles de documentos adicionales serán divulgados en las próximas semanas, bajo un esquema de revisión legal exhaustiva para evitar la exposición indebida de víctimas.

Sin embargo, estas explicaciones no han disipado las críticas en el ámbito político, donde el congresista demócrata Ro Khanna, coautor de la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, acusó a la dependencia de seguir protegiendo a hombres poderosos que nunca enfrentaron cargos y exigió la publicación de entrevistas del FBI y correos electrónicos incautados al propio Epstein.

