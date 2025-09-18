Un hombre fallecido y una joven crítica, víctimas sin identificar tras explosión en CDMX

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó la situación actual de las víctimas tras la explosión de una pipa de gas, destacando que aún permanecen dos personas sin identificar, una de ellas fallecida y la otra en estado crítico.

La primera víctima corresponde a un hombre de entre 40 y 50 años, de 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello castaño corto, piel moreno claro y nariz aguileña. Ingresó al hospital sin pertenencias y lamentablemente perdió la vida.

La segunda persona es una mujer de entre 15 y 25 años, hospitalizada en estado crítico en el Hospital General Magdalena de las Salinas, en Gustavo A. Madero. Se presume que podría tratarse de una joven llamada Yovana, quien presenta como señas particulares:

Una cicatriz vertical tipo cesárea .

Un tatuaje de corazón atravesado con una rosa en la espalda baja .

Una pulsera tipo greca con escritura manuscrita en el antebrazo derecho .

Una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas pidió apoyo a la ciudadanía para identificar a estas víctimas. Cualquier persona que cuente con información puede comunicarse al número 55-5345-5080.

Clara Brugada detalló además que hasta el momento 30 personas siguen hospitalizadas en 10 hospitales, 33 fueron dadas de alta, una menor trasladada a un hospital en Estados Unidos y 20 han fallecido.