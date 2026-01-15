Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

BCS

Conmemoran el 51 Aniversario de la Constitución de Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió a la sesión solemne del Congreso del Estado para celebrar la entrada en vigor de la Carta Magna estatal en 1975
15 enero, 2026
51 años de la Constitución de Baja California Sur

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la sesión solemne en el Congreso del Estado para conmemorar el 51 aniversario de la promulgación y entrada en vigor de la Constitución Política estatal. El mandatario destacó que este documento, publicado originalmente en 1975, es el pilar que consolidó a la entidad como un estado libre y soberano, marcando el inicio de su vida democrática formal.

Acompañado por representantes de los tres Poderes, Castro Cosío rindió homenaje a los Constituyentes de 1974, reconociendo su labor para sentar las bases institucionales que permitieron la creación de los cinco municipios originales. Durante su discurso, subrayó que la Constitución no es solo un texto legal, sino una guía activa para fortalecer los derechos ciudadanos y garantizar que las decisiones colectivas sigan en manos del pueblo sudcaliforniano.

“La Constitución de Baja California Sur es nuestra defensa para que nadie vulnere los derechos del pueblo”, afirmó el mandatario, quien hizo un llamado a reflexionar sobre el compromiso ciudadano con la soberanía. La Carta Magna estatal fue aprobada el 9 de enero de 1975 y entró en vigor oficialmente el 15 de enero del mismo año, fecha que hoy reafirma la autonomía de la media península.

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

