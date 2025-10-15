Víctor Castro cae en aprobación; Baja California Sur entre los gobiernos peor evaluados

A cuatro años de asumir como gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío enfrenta una fuerte caída en su aprobación ciudadana. Diversas encuestas lo colocan entre los peores gobernadores evaluados de México, con serios cuestionamientos en temas clave como seguridad pública, justicia, salud y servicios.

Encuestas colocan a Víctor Castro en los últimos lugares de aprobación

Los estudios más recientes de Mitofsky y Rubrum coinciden: la popularidad del gobernador va en picada. Mitofsky lo ubicó en el puesto 30 de 32 mandatarios estatales, mientras que Rubrum lo colocó en el lugar 28, con una calificación promedio de 4.28 puntos (en una escala del 1 al 9).

Además, en el ranking de gobernadores afines a Morena, Castro Cosío aparece en el lugar 22 de 24, según la misma casa encuestadora.

Inseguridad y justicia, los temas más preocupantes en BCS

La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, publicada por el INEGI, muestra que el 37.4% de la población se siente insegura en Baja California Sur, porcentaje que aumenta a 58.5% durante la noche, especialmente en zonas habitacionales.

Por otro lado, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2025 revela que, durante el primer trimestre de 2024, se iniciaron 24,492 carpetas de investigación, de las cuales más de 13 mil siguen en etapa inicial, reflejando una baja capacidad institucional para resolver casos.

LEE MÁS: Gobierno de BCS mantiene tendencia positiva en seguridad: Víctor Castro destaca más de dos semanas …

Fiscalía estatal bajo presión

El desempeño del procurador general de justicia, Antonio López Rodríguez, ha sido duramente cuestionado. Aunque fue ratificado por el gobernador, su gestión no ha mostrado avances significativos, lo que alimenta las críticas hacia la administración estatal.

Baja percepción ciudadana, pese a intentos de destacar avances

Aunque el gobierno estatal ha promovido avances en programas sociales, regularización de tierras y obras públicas, las cifras de percepción ciudadana y las estadísticas oficiales presentan un panorama contrario. La desconfianza, el rezago judicial y la inseguridad siguen siendo los grandes pendientes del gobierno de Castro Cosío.