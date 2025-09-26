Víctor Castro entrega cancha y techumbre en el CETMAR de La Paz

Como parte del compromiso de mejorar la infraestructura educativa en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó la cancha, techumbre, andadores, bancas, alumbrado y porterías del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) en La Paz. La obra representó una inversión de 5 millones de pesos.

El mandatario señaló que estas acciones reflejan inclusión y equidad, elementos clave para el desarrollo integral de la juventud. Destacó que la transformación del estado se construye con justicia social, creando un Baja California Sur más justo, humano y solidario.

“La educación es fundamental en la vida de las personas. Nos enseña a ser mejores, solidarios y respetuosos. Por eso mi gobierno seguirá apoyando este sector para formar jóvenes comprometidos con el desarrollo de su entorno”, afirmó.

Castro Cosío subrayó que las nuevas instalaciones no solo mejoran la infraestructura, sino que también ofrecen espacios seguros y funcionales para actividades académicas, formativas y sociales. Recordó que el CETMAR cuenta con cinco décadas de trayectoria en la formación de estudiantes.

Al cierre del evento, el Gobernador anunció que en el próximo año se pavimentará con concreto hidráulico el acceso a la institución, con el fin de mejorar la movilidad y atender una demanda histórica de la comunidad educativa.