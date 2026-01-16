Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 16 de Enero, 2026
HomeDeportesVíctor Castro entrega nueva cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre
Deportes

Víctor Castro entrega nueva cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre

Con una inversión de 3.2 millones de pesos, el nuevo espacio deportivo en el Punto de Encuentro Comunitario priorizará la atención a menores de la Casa Cuna–Casa Hogar
16 enero, 2026
0
8
Cancha de pádel La Paz Víctor Castro

Gobierno de BCS

Como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío inauguró  una nueva cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre, en la ciudad de La Paz. Acompañado por la presidenta honoraria del SEDIF, Patricia López Navarro, el mandatario destacó que esta obra es un compromiso cumplido para el bienestar de la niñez y juventud sudcaliforniana.

Ubicado en el Punto de Encuentro Comunitario, este nuevo espacio dará servicio prioritario a los niños y jóvenes residentes de la Casa Cuna–Casa Hogar, aunque el Ejecutivo Estatal precisó que las instalaciones estarán abiertas para toda la comunidad. Para garantizar el correcto aprovechamiento del área, se contará con instructores del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) y equipamiento deportivo.

“Este espacio seguro y digno refuerza la infraestructura de nuestra capital y es parte de las acciones orientadas al bienestar de las familias”, subrayó Castro Cosío, reafirmando que su administración continuará impulsando proyectos similares en los cinco municipios del estado.

Detalles técnicos de la obra

La construcción, ejecutada por la Administración Portuaria Integral (API), representó una inversión de 3.2 millones de pesos e incluye:

  • Superficie: 10 por 20 metros con pasto sintético.

  • Estructura: Perímetro de malla metálica y fondo de vidrio templado de 12 mm para rebote.

  • Equipamiento: Iluminación con 8 reflectores de 300 watts, techumbre de protección y dos gradas de herrería.

  • Áreas comunes: Jardinería con red de riego, control de acceso y red de protección hacia la vialidad.

Con esta entrega, el Gobierno del Estado busca garantizar espacios funcionales que fomenten la convivencia comunitaria y la activación física en zonas estratégicas de la capital.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

En plena disputa con el SAT, Afore Azteca de Salinas Pliego duplica ...

Siguiente articulo

Atienden bomberos de CSL incendio en la zona de Caribe Bajo