Víctor Castro entrega nueva cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre

Como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura deportiva en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío inauguró una nueva cancha de pádel en la colonia 8 de Octubre, en la ciudad de La Paz. Acompañado por la presidenta honoraria del SEDIF, Patricia López Navarro, el mandatario destacó que esta obra es un compromiso cumplido para el bienestar de la niñez y juventud sudcaliforniana.

Ubicado en el Punto de Encuentro Comunitario, este nuevo espacio dará servicio prioritario a los niños y jóvenes residentes de la Casa Cuna–Casa Hogar, aunque el Ejecutivo Estatal precisó que las instalaciones estarán abiertas para toda la comunidad. Para garantizar el correcto aprovechamiento del área, se contará con instructores del Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) y equipamiento deportivo.

“Este espacio seguro y digno refuerza la infraestructura de nuestra capital y es parte de las acciones orientadas al bienestar de las familias”, subrayó Castro Cosío, reafirmando que su administración continuará impulsando proyectos similares en los cinco municipios del estado.

Detalles técnicos de la obra

La construcción, ejecutada por la Administración Portuaria Integral (API), representó una inversión de 3.2 millones de pesos e incluye:

Superficie: 10 por 20 metros con pasto sintético.

Estructura: Perímetro de malla metálica y fondo de vidrio templado de 12 mm para rebote.

Equipamiento: Iluminación con 8 reflectores de 300 watts, techumbre de protección y dos gradas de herrería.

Áreas comunes: Jardinería con red de riego, control de acceso y red de protección hacia la vialidad.

Con esta entrega, el Gobierno del Estado busca garantizar espacios funcionales que fomenten la convivencia comunitaria y la activación física en zonas estratégicas de la capital.

