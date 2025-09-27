Víctor Castro Cosío pide a Claudia Sheinbaum visitar Comondú y Loreto, BCS

Visitar los municipios de Comondú y Loreto fue la petición que el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, hizo hoy a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien estuvo de visita en la ciudad capital de La Paz.

“Su presencia en nuestra tierra fortalece la esperanza y la justicia con democracia y dignidad”, afirmó el gobernador, invitando a la presidenta a seguir consolidando su liderazgo en Comondú y Loreto, municipios que dijo “la esperan con los brazos abiertos”.

Cabe señalar, que debido a la Tormenta Tropical Mario la comunidad de San Ignacio, en el municipio de Mulegé, se vio severamente afectada. Fueron al menos 60 familias quienes lo perdieron todo debido a las intensas lluvias y corridas de arroyos que arrasaron con todo en sus casas.

Durante su discurso, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío también agradeció las obras impulsadas por el gobierno federal en Baja California Sur, como los hospitales en Mulegé, Los Cabos y La Paz, centros de salud en los cinco municipios, tres nuevos campus universitarios y la inclusión de la educación media superior en el programa La Escuela es Nuestra.

También destacó proyectos de infraestructura hídrica, como la planta de tratamiento de aguas residuales en Los Cabos y la presa El Novillo en La Paz, así como el paso a desnivel en San José del Cabo, cuyo nombre será anunciado por la presidenta.

El gobernador de BCS subrayó el impacto de los programas sociales, que beneficiarán a más de 220 mil sudcalifornianos, y el Programa Nacional de Vivienda, que inicia en el estado.

“Gracias, presidenta, por responder al pueblo después de años de abandono y corrupción”, exclamó.

Víctor Castro destacó que una delegación sudcaliforniana estará presente en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 5 de octubre para respaldar la Cuarta Transformación que hoy impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.