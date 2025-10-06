Víctor Castro acompañó a Claudia Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, asistió el pasado domingo 5 de octubre al Primer Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebrado en Palacio Nacional, donde se presentaron los avances alcanzados durante el primer año de gestión del Gobierno de la República.

Durante el acto, el mandatario estatal, junto a sus homólogos de las entidades federativas, escuchó el balance nacional que destacó los logros en programas sociales, infraestructura estratégica, seguridad, desarrollo económico, sustentabilidad y bienestar social; pilares fundamentales de la Cuarta Transformación.

Castro Cosío subrayó la importancia de este ejercicio de rendición de cuentas, al reconocer que los proyectos federales impulsados por el Gobierno de México han tenido un impacto directo en Baja California Sur, generando bienestar y justicia social en todas las regiones del estado.

“En nuestra tierra se siente el respaldo del Gobierno Federal, con becas para estudiantes, apoyos para personas adultas mayores y con discapacidad, créditos para mujeres trabajadoras, así como apoyos al campo y la pesca. Todo ello refuerza el desarrollo con equidad y esperanza para las familias sudcalifornianas”, destacó el Gobernador.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que México vive un momento histórico, avanzando por el camino de la justicia social, la dignidad, la democracia y la soberanía. Reafirmó el compromiso de su administración con el bienestar del pueblo y la continuidad del proyecto transformador iniciado en 2018.

Finalmente, el gobernador Víctor Castro Cosío reiteró su compromiso de seguir trabajando para que el poder público permanezca siempre al servicio de la gente, defendiendo los principios que dieron origen al movimiento transformador en México.

