Participa Víctor Castro en reunión nacional con Sheinbaum para reforzar vacunación contra sarampión

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, participó este miércoles en una reunión virtual de alto nivel encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. El encuentro, que contó con la presencia de gobernadores de todo el país, tuvo como objetivo central coordinar esfuerzos ante el reciente brote de sarampión detectado en diversas entidades y robustecer la Estrategia Nacional de Vacunación.

Durante la sesión, el mandatario estatal informó que Baja California Sur mantiene indicadores de protección sumamente positivos, con coberturas superiores al 90% en la primera dosis de la vacuna contra el sarampión, un 88% en la segunda y un contundente 100% en el refuerzo destinado a menores de seis años. Estas cifras colocan a la entidad como un referente en prevención, destacando que desde junio de 2025 no se han registrado casos confirmados de esta enfermedad en el estado.

Castro Cosío detalló que, gracias al uso de recursos estatales, se han intensificado las brigadas de enfermería que recorren casa por casa en colonias de alta densidad poblacional. El objetivo es acercar el biológico a los grupos prioritarios y asegurar que ningún menor se quede sin protección. El gobernador hizo un llamado urgente a los padres de familia y tutores para que revisen la Cartilla Nacional de Salud y acudan a los centros de salud para completar cualquier esquema pendiente.

Blindaje sanitario en Baja California Sur

La instrucción del Ejecutivo Estatal hacia la Secretaría de Salud de BCS ha sido clara: mantener una vigilancia epidemiológica activa y no bajar la guardia a pesar de los buenos resultados. En un estado con alta movilidad turística como el nuestro, el riesgo de casos importados es constante, por lo que la prevención se vuelve la herramienta más poderosa para evitar que el brote que afecta al centro y norte del país llegue a tierras sudcalifornianas.

La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó la importancia de combatir la desinformación y los rumores sobre las vacunas, instando a los gobernadores a difundir datos oficiales. En este sentido, el Gobierno de Baja California Sur reiteró que la salud es un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre los tres niveles de gobierno, garantizando el abasto de dosis para toda la población que lo requiera en este 2026.

