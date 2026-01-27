Víctor Castro condena desapariciones en BCS: “Es un crimen de lesa humanidad”

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, dio un mensaje claro sobre los casos de personas desaparecidas. En primer lugar, el mandatario calificó este delito como un crimen de lesa humanidad. Además, señaló que es uno de los actos más crueles que puede sufrir una sociedad. Por esta razón, aseguró que su equipo trabaja para hallar a las víctimas y dar consuelo a sus familias.

Por otro lado, Castro Cosío explicó cómo ha cambiado este problema con el paso del tiempo. Recordó que, antes, las desapariciones eran por temas políticos. Sin embargo, hoy en día el crimen organizado las usa para cobrar venganzas. Debido a esto, el gobernador pidió no restar importancia a este tema en la agenda de seguridad del estado.

Asimismo, reconoció que el hallazgo de fosas muestra el tamaño del reto que enfrenta la justicia local. Por lo tanto, prometió que el gobierno usará todos sus recursos para colaborar con las fiscalías. De igual forma, destacó que se busca atender cada denuncia rápido y de manera ordenada para obtener mejores resultados en las investigaciones.

Respaldo total a las familias buscadoras

En cuanto al apoyo a los parientes de las víctimas, el gobernador admitió que estas tareas son muy difíciles. No obstante, reafirmó su promesa de ayudar a los grupos que salen a buscar al campo. “Seguiremos del lado de quienes sufren por no tener a sus seres queridos”, comentó. De hecho, para el gobierno estatal, este dolor es el motor para seguir con los operativos de búsqueda.

Actualmente, el estado mantiene contacto con los colectivos para darles seguridad y herramientas. Incluso, Castro Cosío dijo que decir la verdad sobre las cifras y las fosas es vital para mejorar. De esta manera, se busca que cada caso reciba atención y que las familias sientan que no están solas en su lucha por la justicia.

Finalmente, el mandatario invitó a la gente a dar cualquier dato que ayude a encontrar a las personas. En resumen, recalcó que la seguridad es tarea de todos y que el gobierno será un aliado de las víctimas. Con estas acciones, el estado busca frenar la impunidad y sanar el daño que estos delitos causan a los sudcalifornianos.

