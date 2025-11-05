Víctor Castro condena el acoso contra la presidenta Claudia Sheinbaum y exige respeto hacia las mujeres

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, se sumó al pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) para condenar enérgicamente las agresiones y actos de acoso en contra de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ocurridos recientemente.

“Desde la CONAGO condenamos toda agresión hacia las mujeres. Reprobamos de manera tajante el acoso y cualquier forma de abuso; expresamos nuestro respaldo a todas las mujeres y exigimos respeto para la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. No hay lugar para la violencia en una sociedad que debe regirse por el respeto y la igualdad”, expresó el mandatario sudcaliforniano a través de sus redes sociales.

El posicionamiento de la CONAGO, firmado por los 32 gobernadores y gobernadoras del país, subraya la urgencia de erradicar la violencia de género y los ataques hacia las mujeres, incluyendo aquellas que ocupan cargos públicos. El documento también reitera el compromiso de los gobiernos estatales con la aplicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la igualdad y la justicia social.

Castro Cosío reafirmó que en Baja California Sur se mantendrá una política de cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia contra las mujeres, enfatizando que el respeto y la igualdad deben ser principios fundamentales en la vida pública y privada del país.

