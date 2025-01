Víctor Castro firma decálogo para autoridades emanadas de Morena

El Comité Ejecutivo Nacional formuló un decálogo para autoridades emanadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual bajo una carta compromiso, es firmada por gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores comprometiéndose a regir su conducta bajo diez principios.

En la sede estatal de Morena en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío firmó el decálogo, un acuerdo que establece principios rectores para los servidores públicos del partido. La firma de este documento busca establecer un compromiso con la transparencia, la austeridad y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.

Karina Yohana González Gavarain, presidenta estatal del partido en la entidad, destacó que el decálogo es una medida para fortalecer la relación de los funcionarios con la ciudadanía. Explicó que el cumplimiento de estos principios será vigilado tanto por la sociedad como por el propio partido.

“Es el compromiso que hacen con el pueblo que son audiencias públicas, trabajar con transparencia, con austeridad republicana y al final quien no lo cumpla pues vamos a estar atentos en el partido y como dice la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, quien no lo cumpla y quien tenga como denunciarlos, acusarlos, ante las autoridades como partido tendremos que hacer lo propio”, expresó González Gavarain.

El gobernador, por su parte, subrayó que los compromisos establecidos en el decálogo deben ir más allá de un simple acto simbólico. En su intervención, hizo hincapié en la importancia de la palabra y la integridad en el servicio público, señalando que los compromisos no deben quedar en la firma de un documento.

“Para mí, la palabra es lo más importante. Los otros se firman, han firmado un montón de acuerdos hasta con notarios y no sirven para nada. Cuando la gente no tiene palabra, no sirve”, manifestó Víctor Castro.