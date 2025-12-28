Gobernador Víctor Castro defiende aumento al impuesto sobre nómina en BCS

Reforma fiscal con enfoque urbano

La Paz, BCS.– El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío defendió el aumento del impuesto sobre nómina en Baja California Sur. La tasa pasó del 2.5% al 3% tras la reforma fiscal aprobada por el Congreso estatal en diciembre de 2025.

Ante las críticas de cámaras empresariales, el mandatario aclaró que no se trata de un nuevo impuesto. Explicó que es una homologación con otros estados y que los recursos se usarán en fideicomisos para infraestructura urbana.

“No hay nuevos impuestos. Este se homologa con algunos estados… son necesidades para mejorar los fideicomisos que utilizan esto para infraestructura urbana”, declaró Castro.

Finanzas más sólidas para BCS

El gobernador destacó que el estado ha logrado alcanzar casi el 15% de ingresos propios en cuatro años. Considera este avance como un paso importante hacia la autonomía financiera.

“Espero dejar unas finanzas sanas. Pagamos todo este año, pues es regresarle a la gente de sus impuestos mejores obras como las que van a hacerse acá”, afirmó.

Contexto nacional y empresarial

El aumento sigue una tendencia nacional . Estados como Campeche, Chihuahua, Colima y Nuevo León también ajustaron sus tasas en 2025.

. Estados como también ajustaron sus tasas en 2025. Organismos como Coparmex y Concanaco-Servytur advierten que estas alzas, junto con el aumento del 13% en el salario mínimo , podrían elevar los costos de contratación .

y advierten que estas alzas, junto con el aumento del , podrían . En BCS, el Congreso también aprobó la extensión del impuesto ambiental y la homologación del ISABI. Estas medidas entrarán en vigor en enero de 2026.

Inversión para mejorar la calidad de vida

El aumento al impuesto sobre nómina busca fortalecer la recaudación estatal y mejorar los fideicomisos para obras urbanas.

El gobierno afirma que esta medida no afectará la llegada de inversiones. Sin embargo, empresarios temen que impacte a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para el gobernador, la reforma representa una oportunidad para consolidar finanzas públicas más fuertes. También permitirá responder a las demandas ciudadanas sobre el deterioro urbano y mejorar la calidad de vida en el estado.

