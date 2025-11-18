Víctor Castro ofrece disculpa tras uso de fuerza contra jóvenes en protesta de Cabo San Lucas

Tras los hechos registrados el pasado 15 de noviembre, cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública utilizaron la fuerza para dispersar a jóvenes manifestantes de la llamada “Generación Z” en Cabo San Lucas, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ofreció una disculpa pública por la actuación excesiva de las autoridades municipales.

El mandatario estatal reiteró que en Baja California Sur existe libertad de expresión, pero enfatizó que las manifestaciones deben realizarse respetando los espacios y momentos adecuados para garantizar la convivencia pacífica.

“ Pido una disculpa pública si se registró exceso de violencia, si fue una respuesta excesiva. No estoy de acuerdo con la violencia de nadie, pero tampoco puede garantizarse que la violencia venga de otro lado… Hay libertad de expresión, pero también se deben respetar los espacios de quienes están reunidos por algún propósito”, señaló.

Víctor Manuel Castro subrayó que no convalida lo ocurrido durante el primer informe de gobierno del alcalde Christian Agúndez, y destacó la importancia de proteger y respetar a los jóvenes que buscaban expresar sus inconformidades.

“Confirmo mi disculpa pública por lo que pasó, yo no convalido eso. No tengo información completa de lo sucedido; no permití que nadie le hiciera algo a los muchachos. Lo importante es que tengamos tolerancia y nos respetemos”, subrayó.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Los Cabos no ha emitido una declaración oficial ni ha explicado por qué se ejerció la fuerza pública contra los manifestantes. En contraste, los jóvenes señalaron que su presencia durante el informe del alcalde tenía como objetivo visibilizar las dificultades que enfrentan y expresar su postura sobre la situación actual del municipio.