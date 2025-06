Proyecto Dos Mares solo se llevará a cabo si hay consenso, afirma Víctor Castro

El proyecto Dos Mares busca la creación de un Área Natural Protegida (ANP) en el Golfo de California y el Océano Pacífico. Sin embargo, pescadores del Golfo de Ulloa han manifestado su inconformidad por posibles afectaciones a su actividad económica.

La propuesta ha sido promovida por la organización Desarrollo Pesquero Sustentable A.C. y contempla la protección de más de 19 millones de hectáreas con zonas de amortiguamiento y una zona núcleo donde se prohibirían actividades como la pesca y la minería submarina.

Ante este panorama, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, reiteró su postura sobre la necesidad de alcanzar consenso entre los involucrados antes de tomar una decisión.

“Vuelvo a decir lo que le he dicho a los compañeros que no están de acuerdo, porque hay desacuerdo entre los pescadores. Uno a favor, otro por lo que sea. Mientras no haya consenso, que significa acuerdo total, no habrá”, expresó Castro Cosío.