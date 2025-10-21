Evalúa Víctor Castro avances del programa “Échale Montón” en Baja California Sur

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó una reunión con titulares de dependencias estatales, federales y municipales para evaluar los avances de la estrategia “Échale Montón”, programa que busca reducir la pobreza en comunidades rurales y urbanas de Baja California Sur.

Acompañado por la presidenta del Sistema Estatal DIF, Patricia López Navarro, el mandatario destacó la importancia de coordinar esfuerzos y dar seguimiento continuo a las acciones implementadas. Subrayó que el propósito principal es asegurar resultados tangibles que mejoren la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Actualmente, “Échale Montón” opera en 101 comunidades distribuidas en los cinco municipios del estado. En Los Cabos, el programa interviene en una zona rural y tres urbanas; en La Paz, en 30 comunidades; en Comondú, en 11; en Loreto, en 16; y en Mulegé, en 15. Con ello, se fortalece la atención a sectores con mayores niveles de pobreza y marginación.

Las acciones se desarrollan con base en los indicadores del INEGI y del CONEVAL, que miden aspectos como acceso a alimentación, salud, educación y vivienda. Gracias a estos esfuerzos, la cobertura de seguridad social aumentó en 108 mil personas, mejoraron 11 mil viviendas y la pobreza se redujo en 25 mil habitantes.

No obstante, el mandatario reconoció que aún existen retos importantes, como el rezago educativo, que afecta a más de 8 mil personas sin educación básica, y el acceso a servicios de salud, pendiente para 18 mil sudcalifornianos.

Finalmente, Víctor Castro Cosío reafirmó su compromiso de seguir impulsando proyectos integrales, generar oportunidades productivas y fortalecer la calidad de vida en Baja California Sur, a través de programas que promuevan la inclusión social y la reducción de la pobreza.