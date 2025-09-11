Víctor Castro resalta avances de empleo digno y formal en Baja California Sur

Durante la Tercera Reunión de la Mesa Intersectorial para Impulsar el Empleo en La Paz, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío afirmó que el empleo digno y formal sostiene el desarrollo económico y la transformación social del estado.

Además, destacó la importancia de la enseñanza dual, que combina ciencia, teoría y práctica. Esta modalidad, dijo, prepara a los jóvenes con las competencias que exige el sector productivo. “Sin teoría y ciencia no hay práctica eficiente. Solo uniendo ambos caminos mejoraremos el bienestar de nuestra gente”, puntualizó.

El mandatario también reconoció el compromiso del sector empresarial en la creación de empleos incluyentes y seguros. Por lo tanto, llamó a mantener la unidad para brindar oportunidades a quienes más lo necesitan.

En este sentido, recordó que Baja California Sur figura entre los estados con mayor productividad y mejores salarios. Actualmente hay más de 228 mil trabajadores asegurados, es decir, una cuarta parte de la población con acceso a seguridad social. Además, 15 mil empresas sostienen la planta productiva.

De enero a agosto de 2025, el Servicio Nacional de Empleo atendió a 21 mil 73 personas. Colocó a 5 mil 248 buscadores de trabajo, de los cuales 193 ingresaron mediante Abriendo Espacios y 251 a través de Chamba Chat.

Finalmente, el director general del Servicio Nacional de Empleo, José Manuel Rojas Aguilar, reiteró su disposición a abrir espacios de diálogo sobre inclusión. De esta manera, busca sensibilizar a empleadores y generar entornos laborales justos y seguros.

