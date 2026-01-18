Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 18 de Enero, 2026
HomeBCSVíctor Castro entrega apoyos a “Guardianas del Conchalito” para fortalecer conservación y turismo
BCS

Víctor Castro entrega apoyos a “Guardianas del Conchalito” para fortalecer conservación y turismo

El gobernador de Baja California Sur otorgó una base operativa y una embarcación con motor para impulsar el cultivo de ostión y la protección de manglares en la zona de El Mogote
18 enero, 2026
0
10
Víctor Castro entrega palapa y lancha a Guardianas del Conchalito

Gobierno de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó un encuentro con las Guardianas del Conchalito, grupo dedicado a la protección de los manglares en la Bahía de La Paz, para realizar la entrega formal de infraestructura y equipo que fortalecerá sus labores de conservación y desarrollo económico.

Durante el evento realizado en la zona de El Mogote, el mandatario estatal hizo entrega de una palapa operativa, la cual servirá como base estratégica para las actividades del grupo y como punto de impulso para el turismo ecológico en esta área natural.

Apoyo a la producción y conservación:

  • Equipo marítimo: Se otorgó una embarcación con motor fuera de borda a un grupo de mujeres dedicadas al cultivo de ostión, facilitando así su actividad productiva.

  • Compromiso ambiental: Castro Cosío destacó la labor extraordinaria de las guardianas en la transmisión de valores ambientales a las nuevas generaciones.

  • Infraestructura futura: El Ejecutivo estatal anunció que se tiene prevista la construcción de más palapas en el corto plazo para ofrecer resguardo a los visitantes y mejorar la experiencia del ecoturismo.

“Tendrán el respaldo de este gobierno hasta el último día de mi administración”, expresó el Gobernador, quien estuvo acompañado por la presidenta del SEDIF, Patricia López Navarro. El mandatario subrayó que el trabajo de este grupo ciudadano merece el reconocimiento total de la sociedad y de las instituciones.

La entrega de estos apoyos no solo refuerza la vigilancia de los manglares, sino que también dignifica el trabajo de las mujeres sudcalifornianas que han hecho de la sustentabilidad su modo de vida, consolidando a El Conchalito como un referente de manejo comunitario de recursos naturales.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

  • Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO 

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCS
Articulo anterior

EEUU busca a ex policía federal mexicano por tráfico de drogas en ...

Siguiente articulo

Emilio Azcárraga supervisa avances del Estadio Azteca rumbo al Mundial 2026