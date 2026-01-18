Víctor Castro entrega apoyos a “Guardianas del Conchalito” para fortalecer conservación y turismo

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó un encuentro con las Guardianas del Conchalito, grupo dedicado a la protección de los manglares en la Bahía de La Paz, para realizar la entrega formal de infraestructura y equipo que fortalecerá sus labores de conservación y desarrollo económico.

Durante el evento realizado en la zona de El Mogote, el mandatario estatal hizo entrega de una palapa operativa, la cual servirá como base estratégica para las actividades del grupo y como punto de impulso para el turismo ecológico en esta área natural.

Lee más: Guardianas del Conchalito piden respeto a espacio comunitario en El Mogote

Apoyo a la producción y conservación:

Equipo marítimo: Se otorgó una embarcación con motor fuera de borda a un grupo de mujeres dedicadas al cultivo de ostión , facilitando así su actividad productiva.

Compromiso ambiental: Castro Cosío destacó la labor extraordinaria de las guardianas en la transmisión de valores ambientales a las nuevas generaciones.

Infraestructura futura: El Ejecutivo estatal anunció que se tiene prevista la construcción de más palapas en el corto plazo para ofrecer resguardo a los visitantes y mejorar la experiencia del ecoturismo.

“Tendrán el respaldo de este gobierno hasta el último día de mi administración”, expresó el Gobernador, quien estuvo acompañado por la presidenta del SEDIF, Patricia López Navarro. El mandatario subrayó que el trabajo de este grupo ciudadano merece el reconocimiento total de la sociedad y de las instituciones.

La entrega de estos apoyos no solo refuerza la vigilancia de los manglares, sino que también dignifica el trabajo de las mujeres sudcalifornianas que han hecho de la sustentabilidad su modo de vida, consolidando a El Conchalito como un referente de manejo comunitario de recursos naturales.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en nuestra cuenta de FACEBOOK TRIBUNA DE MÉXICO