Entregan 26 vehículos para reforzar brigadas de vacunación y salud en los cinco municipios

Para fortalecer la capacidad de respuesta y prevención médica en Baja California Sur, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la entrega de 26 vehículos y equipo especializado a la Secretaría de Salud. Esta acción busca optimizar la operatividad de los programas sanitarios en los cinco municipios, con un enfoque prioritario en las labores preventivas de campo.

Desde las instalaciones del antiguo Hospital Salvatierra, el mandatario informó que la inversión total superó los 22 millones de pesos. De este monto, 19 millones se destinaron a la adquisición de camionetas para el traslado seguro del personal, mientras que 3.6 millones se invirtieron en equipamiento y material para la detección y control de enfermedades. Estas unidades permitirán que las brigadas de enfermería amplíen su cobertura en colonias de alta densidad poblacional para aplicar vacunas contra el sarampión y otros padecimientos.

Además de la flota vehicular, el gobernador destacó la asignación de 86 nuevas plazas laborales, lo que representa una inversión de 77 millones de pesos para fortalecer el capital humano del sector salud. Asimismo, se destinaron 2 millones de pesos para la rehabilitación de áreas en la torre hospitalaria, como parte de un plan de dignificación de los espacios de atención médica en la entidad durante este 2026.

Llamado a la prevención por sarampión

En el marco de esta entrega, Castro Cosío reiteró la importancia de la prevención ante el brote de sarampión registrado en otras entidades del país. El gobernador hizo un llamado directo a las familias sudcalifornianas para revisar las cartillas de vacunación de los menores y acudir a la unidad médica más cercana en caso de requerir algún refuerzo.

La llegada de este nuevo equipo busca asegurar que las vacunas lleguen de manera oportuna a las zonas más alejadas o con mayor demanda. La coordinación con el Gobierno de México ha sido clave para garantizar los recursos necesarios que permitan mantener a Baja California Sur con altos niveles de inmunización, priorizando la protección de la niñez y evitando secuelas graves por enfermedades prevenibles.

