Víctor Castro exige se desaloje urgentemente el Vado de Santa Rosa en Los Cabos

En la sesión del Comité Estatal de Protección Civil, celebrada en La Paz, se trataron varios temas relacionados con la posible amenaza del huracán “Norma”. Durante la intervención de Juan Manuel Arce Ortega, representante de la Coordinación Nacional de Protección Civil, se informó que este jueves se habían llevado a cabo recorridos de evaluación en las zonas de alto riesgo del municipio de Los Cabos. Arce Ortega destacó especialmente la situación crítica en la que se encuentra el Vado de Santa Rosa en San José del Cabo.

El pronunciamiento de Arce Ortega subraya la importancia de la preparación y el monitoreo constante de las áreas vulnerables ante la amenaza de un huracán como “Norma”. La evaluación y la intervención temprana son esenciales para la seguridad de las comunidades expuestas a riesgos naturales.

En respuesta a esta preocupante situación destacada, el gobernador del Estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, ha solicitado a las autoridades pertinentes que tomen acciones inmediatas para abordar estas irregularidades, haciendo hincapié en que, si es necesario, se utilice la fuerza pública para desalojar a las personas que han ocupado áreas federales de manera ilegal. En esta situación crítica, se subraya la importancia de garantizar la seguridad en la zona y la aplicación efectiva de la ley.

“Delimiten bien, quítenlos con la fuerza pública, ahí está bien delimitada la zona federal y entrégasela al Ayuntamiento y vayan juntos porque ustedes no tienen policía, pero háganlo juntos, oyeron, vayan pensando en eso, porque si no nunca vamos a terminar con este problema, el dejar hacer, dejar pasar, se dejó hasta corrupción hubo en arroyos que dejaron hacer grandes almacenes y me preguntaban en qué periodo fue, yo les decía no me importa, nosotros no estamos en esa línea. Investiguen y se van a dar cuenta que ahí se dieron permisos municipales de construcción y estatales porque no sé si a ese nivel lleguen”.