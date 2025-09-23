Víctor Castro solicitará a Sheinbaum financiamiento para puente en San José del Cabo

Las lluvias recientes han evidenciado la falta de infraestructura adecuada en la zona norte de San José del Cabo, donde arroyos como El Zacatal crecen y bloquean el paso a colonias como San José Viejo, San Bernabé y Las Veredas, dejando incomunicadas a cientos de familias.

Ante esta problemática, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció que solicitará apoyo al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum para obtener recursos que permitan la construcción de un puente que garantice la conectividad en esta zona crítica durante la temporada de lluvias.

La propuesta será presentada el próximo sábado 27 de septiembre, durante la visita de la mandataria a Baja California Sur para rendir su informe de gobierno.

“No sé qué tan caro sea, pero debe ser mucho menos que la inversión en el puente de La Ribera. Este puente es más grande y de mayor construcción. . Cuando venga la presidenta, le plantearemos este tema y esperamos una buena respuesta”, declaró el gobernador.

LEER MÁS: Adiós al edificio Pedrín: Gobierno de BCS analiza mudar sus oficinas en Los Cabos

Aunque aún no existe un proyecto ejecutivo para determinar el costo total, Castro Cosío resaltó la urgencia de avanzar en la planeación para evitar que la zona norte de San José del Cabo quede aislada cada temporada de lluvias.