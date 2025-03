Víctor Castro asegura que no habrá impunidad en caso de homicidio en Comondú

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, calificó como reprobable el homicidio de Luis Ángel Amador, ocurrido el pasado viernes 14 de marzo en Ciudad Constitución, municipio de Comondú.

El joven fue asesinado durante una riña en un evento de derrape de vehículos realizado en una bodega de Fertimex, propiedad del gobierno estatal, sin la autorización oficial correspondiente.

El mandatario estatal aseguró que no habrá impunidad en este caso y que se aplicará la ley a los responsables.

Además, informó que el lugar donde se llevó a cabo el evento será clausurado debido a la falta de permisos válidos y medidas de seguridad adecuadas.

También indicó que se revisará la actuación de las autoridades, ya que, según testimonios, elementos de la Guardia Nacional estuvieron en el sitio y no detuvieron la riña.

“Reprobable, muy reprobable. Me enteré de que la Guardia Nacional estuvo cerca del lugar; eso no lo sabía. En voz del alcalde me entero de esa situación y, por supuesto, lo vamos a revisar en la mesa de seguridad con los responsables de la Guardia Nacional para que analicen los testimonios de quienes participaron y que ese proceso lo inicie la Guardia Nacional”, comentó Castro Cosío.