En cuatro años, Víctor Castro reporta 6,342 mdp en infraestructura de Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que, en cuatro años de administración, se han invertido 6 mil 342 millones de pesos en infraestructura urbana, vial y social de Baja California Sur. Esta cifra supera los 1,741 millones ejercidos por el gobierno anterior.

Del total, 2,856 millones de pesos se destinaron a 352 obras de pavimentación, caminos y carreteras. Estas acciones mejoran la movilidad, la seguridad, la plusvalía y el acceso a servicios en las comunidades.

Castro Cosío afirmó que los recursos se aplican con disciplina financiera y sentido social. Señaló que se priorizan las obras que reduzcan el rezago histórico y fortalezcan la economía local.

Finalmente, el mandatario aseguró que en los dos años restantes de su periodo continuará la ejecución de proyectos de infraestructura. Su meta es consolidar el bienestar y la justicia social en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO