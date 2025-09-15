Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 15 de Septiembre, 2025
HomeBCSEn cuatro años, Víctor Castro reporta 6,342 mdp en infraestructura de Baja California Sur
BCS

En cuatro años, Víctor Castro reporta 6,342 mdp en infraestructura de Baja California Sur

Víctor Castro reporta una inversión de 6,342 mdp en infraestructura en Baja California Sur, superando la ejercida por el gobierno anterior
Brenda Ireri Yáñez
15 septiembre, 2025
0
17
Víctor Castro invierte 6,342 mdp

Imagen: Gobierno de BCS

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío informó que, en cuatro años de administración, se han invertido 6 mil 342 millones de pesos en infraestructura urbana, vial y social de Baja California Sur. Esta cifra supera los 1,741 millones ejercidos por el gobierno anterior.

Del total, 2,856 millones de pesos se destinaron a 352 obras de pavimentación, caminos y carreteras. Estas acciones mejoran la movilidad, la seguridad, la plusvalía y el acceso a servicios en las comunidades.

Castro Cosío afirmó que los recursos se aplican con disciplina financiera y sentido social. Señaló que se priorizan las obras que reduzcan el rezago histórico y fortalezcan la economía local.

Finalmente, el mandatario aseguró que en los dos años restantes de su periodo continuará la ejecución de proyectos de infraestructura. Su meta es consolidar el bienestar y la justicia social en Baja California Sur.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno Baja California Sur
Articulo anterior

Tormenta tropical Mario mantiene alerta por lluvias y vientos en Baja California ...

Siguiente articulo

Sector Salud de BCS arranca el 17 de septiembre la vacunación contra ...