Víctor Castro irá con Sheinbaum a reunión sobre salud y educación en México

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío confirmó su asistencia a la reunión convocada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, que se llevará a cabo este jueves 7 de agosto en la Ciudad de México, con el objetivo de coordinar acciones estratégicas en materia de salud y educación.

Desde su administración en Baja California Sur, Castro Cosío ha insistido en que ambos sectores son pilares esenciales para el bienestar de la población.

“Vamos a seguir valorando temas que son, tanto para la Presidenta como para nosotros, de suma importancia. Sin salud no hay nada, y sin educación no hay progreso”, afirmó el mandatario estatal.

En materia de salud, destacó la construcción del hospital regional más grande en la historia de Los Cabos y la inauguración de nuevas instalaciones del ISSSTE, avances que, subrayó, han sido posibles gracias al acompañamiento del Gobierno de México.

Respecto a la educación, mencionó la entrega de la universidad en Los Cabos, la próxima apertura de una extensión en La Ribera y la implementación del nuevo campus universitario en Ciudad Insurgentes, municipio de Comondú. A estos logros se suma una histórica inversión en la Universidad Autónoma de Baja California Sur y la asignación de 500 plazas laborales para docentes, considerada una de las gestiones más significativas en beneficio del magisterio estatal.

Castro Cosío afirmó que estas acciones son muestra del trabajo coordinado entre su gobierno y la Federación, y que su participación en la reunión con Sheinbaum Pardo es una extensión natural de esa colaboración.

“Acudir a este llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum es una muestra de nuestra disposición a sumar voluntades por el bienestar de los cinco municipios”, puntualizó.

