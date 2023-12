Manuel Cota le pide al gobernador de BCS que no meta mano en el proceso electoral

Este fin de semana, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó un evento del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). En dicho encuentro ciudadano el mandatario estatal hizo un llamado a la unidad por la Cuarta Transformación. Este mensaje fue cuestionado por otras figuras políticas del partido, entre ellas, Manuel Cota Cárdenas.

El aspirante a la alcaldía de La Paz señaló que, a pesar de pertenecer al partido, no fue convocado al evento de MORENA. En este sentido, indicó que lo que se está impulsando es la “unidad” de unos cuantos, y no del partido. Asimismo, criticó al gobernador y dijo que está coordinando las campañas de otros aspirantes.

“No tuve la alta distinción de ser invitado a tal evento de unidad, por lo que me queda claro que es de un evento de unidad a intereses, no al movimiento […] Yo sí le pido de manera muy atenta al gobernador que no pretenda meter las manos en los procesos electorales de MORENA porque a final de cuenta empañan lo que la gente tiene que decidir”, manifestó.