Víctor Castro Cosío niega que su nieto esté implicado en accidente del Malecón

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, negó que su nieto esté relacionado con el accidente ocurrido la madrugada del lunes 3 de noviembre en el Malecón de La Paz, donde cinco personas resultaron lesionadas después de ser arrolladas por un vehículo.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario calificó como “totalmente falsa” la versión difundida en internet durante las últimas horas, en la que se señalaba a un familiar directo como presunto responsable del hecho.

“Ante los señalamientos infundados hacia un familiar directo, deseo aclarar de manera respetuosa que dicha información es totalmente falsa. Respecto al lamentable accidente ocurrido en el malecón de La Paz, las autoridades competentes continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la persona responsable. Confío en que la verdad prevalecerá y reitero el llamado a no difundir información sin verificar”, expresó el gobernador.

El pronunciamiento se dio luego de que circularan versiones no confirmadas sobre el conductor de un vehículo Jeep gris, quien huyó del lugar tras impactar contra otro automóvil y arrollar a un grupo de jóvenes que se encontraban en la banqueta, a la altura del cruce de Paseo Álvaro Obregón y 16 de Septiembre.

Por su parte, el Ayuntamiento de La Paz informó que reforzará la seguridad en el Malecón con nuevas medidas preventivas. Entre ellas, destacó la instalación obligatoria de barreras físicas en los bares y restaurantes que utilicen la banqueta, además de inspecciones y reuniones con Protección Civil para evitar hechos similares.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del accidente y localizar al responsable, quien sigue prófugo.