Víctor Castro se reúne con pescadores de La Ventana y El Sargento para plan de observación de orcas

El gobernador de Baja California Sue, Víctor Manuel Castro Cosío, realizó una visita de trabajo a las comunidades de La Ventana y El Sargento, en el municipio de La Paz. Ahí sostuvo un encuentro con pescadores de la zona, quienes presentaron una propuesta de plan de manejo para la observación de orcas en costas sudcalifornianas, una actividad que representa una oportunidad de mejorar el bienestar y la economía de sus familias.

Acompañado de la representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Baja California Sur, Cristina González Rubio, el mandatario destacó que el documento entregado contiene la suma de voluntades de pescadores y autoridades federales, estatales y municipales. El objetivo es ordenar esta actividad y garantizar que los principales beneficiarios sean quienes trabajan directamente en ella.

“Es importante mencionar que en este ejercicio deberán participar todas y todos. Se trata de un primer planteamiento a partir del cual se harán los ajustes necesarios. Un plan de manejo con reglas claras evitará dificultades como el desplazamiento de los locales”, señaló el Gobernador.

Asimismo, Castro Cosío informó a la comunidad pesquera que, en los próximos días, mientras se analiza el documento, también se iniciará con capacitaciones para capitanes y guías, además de la entrega de autorizaciones.

“Recuerden que a través de estas acciones se busca que cada uno de ustedes desarrolle esta labor completamente fortalecido para brindar un servicio de calidad y, sobre todo, para cuidar el recurso”, expresó el mandatario.

Al concluir la reunión de trabajo, Víctor Castro refrendó la disposición del gobierno estatal de respaldar a las comunidades pesqueras de Baja California Sur en la construcción de proyectos basados en el orden y la transparencia, que generen beneficios sociales y económicos para todas y todos.